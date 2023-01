Kijów otrzyma od Warszawy dziesięć starszych składów metra

Pakt Wolnych Miast

Pakt Wolnych Miast przez samorządowców ze stolic Grupy Wyszehradzkiej został powołany pod koniec 2019 roku. Witalij Kliczko wyraził wdzięczność włodarzom czterech europejskich stolic za wsparcie humanitarne, gospodarcze, polityczne oraz moralne. Kijów przystąpił do Paktu Wolnych Miast we wrześniu ubiegłego roku.

"Jesteśmy tu, by pomóc tak bardzo, jak to tylko możliwe"

Do Kijowa trafi 10 sześciowagonowych składów serii 81, które w polskiej stolicy zostały już wycofane w eksploatacji. W dokumencie podpisanym przez włodarzy stolic Polski i Ukrainy pada również deklaracja wsparcia w dostarczeniu części zamiennych do taboru dla wschodnich sąsiadów oraz pomocy w zakresie wymiany wiedzy i doświadczenia potrzebnego do modernizacji ukraińskich pociągów. Pociągi serii 81, którymi dysponuje Metro Warszawskie, są bardzo zbliżone konstrukcyjnie do tych użytkowanych w Kijowie.