Kina studyjne gotowe do szybszego otwarcia. Co z multipleksami?

W Warszawie od 21 maja wznowi działalność kino Muranów, prowadzone przez firmę dystrybucyjną Gutek Film. - Zdecydowaliśmy, że otworzymy się we wcześniejszym możliwym terminie. Widzowie czekają, są spragnieni kina, my też nie możemy się doczekać, aż ponownie spotkamy się w Muranowie. Mamy możliwość pokazania przedpremierowo kilku naszych tytułów, między innymi "La Gomery" Corneliu Porumboiu i "Ludzkiego głosu" Pedra Almodovara. Jeśli zaś chodzi o tytuły innych dystrybutorów, których przedpremiery negocjowaliśmy dosyć długo, decyzje jeszcze się klarują – poinformował Jakub Gutek z kina Muranów.

Dodał, że decyzja rządu o możliwości wcześniejszego otwarcia kin zaskoczyła środowisko, które "dwa tygodnie temu bez rezultatu lobbowało za przyspieszeniem otwarcia kin". - Z jednej strony to dobrze, że możemy otworzyć się wcześniej, z drugiej – kina, zwłaszcza duże, i dystrybutorzy w bardzo krótkim czasie muszą znowu wszystko zaplanować. To jest dosyć skomplikowana układanka, w momencie gdy tytułów czekających w kolejce przez wiele miesięcy uzbierało się bardzo dużo. W kontraktach jest dużo zobowiązań i przesuwanie dat nie jest aż takie proste. Nie mówiąc o przeglądach i festiwalach, które też planuje się z wyprzedzeniem. Natomiast ten rok nauczył nas, że musimy być elastyczni, reagować na bieżąco, więc podejmujemy to wyzwanie – powiedział Gutek.