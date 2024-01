Śmierć lekarki pod Legionowem. Sprawą zajmą się biegli z Krakowa

W tej sprawie nie ma żadnego bezpośredniego świadka, więc opinie biegłych są kluczowe do odtworzenia tego, co wydarzyło się w Kątach Węgierskich.

Auto zakopało się w śniegu

W piątek, 16 grudnia 2022 roku, wracali z Osieka. To niewielka wieś pod Płockiem. To tam kilka miesięcy wcześniej kupili dom do generalnego remontu. Zdążyli już zerwać stare tynki i podłogi. Zainwestowali w nowe ogrzewanie, wymienili elektrykę.

Do Kątów Węgierskich, do mieszkania, które wynajmowali, wrócili wieczorem. Wtedy, jak zeznał Krzysztof, wypili kilka drinków i po północy pojechali na pobliska górkę samochodem terenowym. Tego dnia spadł śnieg.

Zarzuty dla narzeczonego

Biegli o przebiegu wypadku i obrażeniach

Zastrzeżenia rodziny

Bliscy Magdaleny mają zastrzeżenia do przygotowanych w sprawie ekspertyz. Ich zdaniem pytania, które do specjalisty skierowali śledczy, były typowe dla wypadku drogowego z pieszym, który w momencie zdarzenia stoi bądź idzie. Tymczasem kobieta leżała na ziemi.

- Pani prokurator tłumaczy nam, że to wszystko nie ma znaczenia. Ważny jest tylko wypadek na drodze. Nikogo nie interesuje, co córka robiła dwie i pół godziny w lesie, co robiła przed wypadkiem? W jakich warunkach spędziła ten czas? Czy siedziała w terenówce? Na logikę powinna tam siedzieć, ale nie znaleziono przy niej kluczyków od terenówki. My ją znamy. Ona by strzeliła tymi drzwiami i na nikogo nie czekała. A tutaj została? Psa pilnować? Samochodu? Sama? W takich warunkach? Na jak długo? Biegły od ruchu drogowego sugerował się tylko zeznaniami oskarżonego. Przyjął prędkość, którą podawał oskarżony. Dlaczego nie zawarł swoich wniosków? - mówiła nam matka zmarłej, Jolanta.