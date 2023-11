Wybierali się na Śląsk, pojechali w przeciwnym kierunku. Autobus z dziećmi utknął w lesie

Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl, dowiedział się, że w miejscowości Kąty Węgierskie w poprzek drogi stoi autobus. Pojazd utknął przy próbie zawracania. - W autobusie jest 45 dzieci w wieku od 10 do 13 lat. Interweniujących strażaków zaniepokoiło zachowanie kierowcy. Jest on badany w karetce. Czekają na przyjazd policji. Z pierwszych informacji wynika, że autobus wyjechał z Warszawy, sprzed Stadionu Narodowego i miał jechać na Śląsk. Kierowca autokaru jest trzeźwy – poinformował Węgrzynowicz.

"Kierowca źle się poczuł"

O zdarzenie zapytaliśmy straż pożarną. - Kierowca źle się poczuł, została wezwana do niego pomoc medyczna. Był badany przez ratowników medycznych. Zastąpi go inny kierowca. Jeżeli sytuacja będzie się przedłużać, to dzieci tymczasowo trafią do domu kultury w Kątach Węgierskich. Wycieczka wyjechała z Warszawy i miała jechać na Śląsk – poinformował młodszy brygadier Łukasz Szulborski ze straży pożarnej w Legionowie.