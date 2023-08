Nie stwierdzili usterek, wykluczyli złą pogodę. Jest raport po katastrofie samolotu w Chrcynnie

Państwowa Komisji Badania Wypadków Lotniczych opublikowała wstępny raport dotyczący katastrofy samolotu w Chrcynnie. Do katastrofy doszło 17 lipca. Zginęło w niej sześć osób, a osiem zostało rannych.

Samolot Cessna 208B należący do Aeroklubu Warszawskiego rozbił się wieczorem 17 lipca na terenie strefy spadochronowej w Chrcynnie koło Nasielska (Mazowieckie). Komisja informowała, że maszyna podczas wznoszenia po wykonaniu manewru "touch and go" zderzyła się z budynkiem aeroklubu, w którym przebywały inne osoby. Początkowo członkowie komisji mówili o trzech rozważanych hipotezach: o błędzie pilota, złej pogodzie oraz awarii maszyny.