Winda w urzędzie spadła z drugiego piętra. Dwie osoby ranne

Jak dodaje strażak, kobiety były przytomne i kontaktowe. - Mają urazy kończyn dolnych. Na noszach zostały przetransportowane z windy do bezpiecznego miejsca. Obie zostały odwiezione do szpitala - informuje Łodygowski.

I zaznacza, że nie była to winda wewnątrz budynku, tylko dźwig przylegający do obiektu przy wejściu.

"Prawdopodobnie interesantka i pracownik urzędu"

- Świadkowie twierdzą, że windą jechała interesantka z pracowniczką urzędu. To by się zgadzało, bo na windzie jest informacja, że dźwig jest czynny tylko w godzinach pracy urzędu i żeby z niego skorzystać, trzeba zgłosić się do biura obsługi mieszkańców - opowiada nasz reporter. - Jest tu też niebieski znak, co znaczy, że jest to winda przeznaczona dla osób, które mają problem z poruszaniem się - dodaje.