89-latka nie wróciła ze spaceru. Załoga policyjnego śmigłowca wypatrzyła ją w zaroślach nad Wisłą

Otwockie służby prowadziły w weekend poszukiwania 89-latki, która nie wróciła do domu po wyjściu na spacer. Do akcji ruszyło kilkudziesięciu policjantów, strażaków i ratowników. Wykorzystano drona, psa tropiącego i łódź ratunkową. Kobietę udało się namierzyć załodze policyjnego śmigłowca. Odnaleziono ją w zaroślach nad brzegiem Wisły, kilka kilometrów od miejsca, gdzie była po raz ostatni widziana.

Zgłoszenie o zaginięciu 89-latki dotarło do policjantów z komisariatu w Karczewie w piątek wieczorem. - Funkcjonariusze ustalili, że tego dnia kobieta około godziny 13 opuściła miejsce swojego zamieszkania i do godzin wieczornych nie powróciła do domu oraz nie nawiązała kontaktu z rodziną. Stan zdrowia zaginionej powodował jeszcze większe obawy i niepokój bliskich – informuje Paulina Harabin z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.