Komunikacją na plażę. Kąpieliska pod Warszawą z dala od upału

Czysta woda, piaszczysta plaża, bliskość zieleni. Nie trzeba jechać nad morze czy na Mazury, żeby odetchnąć od upału w mieście. W promieniu kilkudziesięciu kilometrów, od Warszawy są kąpieliska, które warto odwiedzić. Można do nich dotrzeć komunikację publiczną.

Jezioro Zegrzyńskie w powiecie legionowskim to jedno z najbardziej znanych i największych atrakcji Mazowsza. Znajduje się koło 30 kilometrów na północ od Warszawy.

Rynia

To miejsce zarówno dla tych, którzy lubią aktywny wypoczynek, jak i plażowanie. Można tu uprawiać wiele sportów wodnych, takich jak: żeglarstwo, windsurfing, wakeboarding czy kajakarstwo. Czyste jezioro przyciąga także wędkarzy. Zbiornik ma ponad 30 kilometrów kwadratowych.

W miejscowości Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim znajduje się ustronna plaża, w pobliżu gastronomia oraz mnóstwo zieleni. Dla osób, które chcą zostać na dłużej - działa agroturystyka.

Z Warszawy komunikacją miejską można dojechać autobusem 705 ze stacji PKP Żerań 06, kierunek Nowe Załubice. Trzeba wysiąść na WDW Rynia 02 i dalej to około 800 metrów do plaży. Wcześniej na stację PKP Żerań można dojechać np. z Dworca Zachodniego pociągiem Kolei Mazowieckich R9.

Warszawiacy odpoczywają nad Zalewem Zegrzyńskim. Fotografia archiwalna Hiuppo /Wikipedia

Nieporęt

Nad Jeziorem Zegrzyńskim jest także dzika plaża w Nieporęcie. Znajduje się na południowym wybrzeżu zalewu. Ze strony poświęconej jezioru można się dowiedzieć, że została zrewitalizowana w 2010 i "dzika" jest już tylko z nazwy. "Piękna szeroka plaża, malownicze alejki spacerowe o łącznej długości ok. 1 km, tereny zielone, plac zabaw dla dzieci i siłownia na świeżym powietrzu oraz drewniane molo przyciągają nie tylko plażowiczów, ale również miłośników sportów wodnych" - czytamy.

Można tu wypożyczyć rower wodny, skuter czy kajak. Jest też dostępne miejsce do uprawiania windsufringu, a nad bezpieczeństwem plażowiczów czuwają ratownicy WOPR.

Z Warszawy można tam dojechać ze stacji PKP Żerań 06 - autobus 705 w kierunku Nowe Załubice. Wysiadamy na stacji PKP Nieporęt 02 i mamy pieszo 1,2 kilometra nad zalew.

Wieliszew

Plaża przy osiedlu 600-lecia w Wieliszewie również znajduje się nad Jeziorem Zegrzyńskim. To jedna z najładniejszych dostępnych w tym miejscu plaż. Odbywają się tu m.in. amatorskie mistrzostwa Zalewu Zegrzyńskiego w siatkówce plażowej oraz plażowe maratony filmowe. To spokojna część zalewu, w którym raj znajdą dla siebie także wędkarze.

Z Warszawy wystartować można ze stacji Warszawa Wschodnia pociągiem Kolei Mazowieckich RL relacji Lotnisko Chopina - Legionowo Przystanek. Trzeba wysiąść na stacji Legionowo i kierować się na przystanek autobusowy PKP Legionowo 01. Stamtąd odjeżdża autobus L10 kierunek Szkoła. Końcowy przystanek to stacja Wodociąg Północny 01. Dalej, do plaży w Wieliszewie mamy około 1,7 kilometra.

Trzciana

W powiecie legionowskim, niedaleko Rajszewa znajduje się Jezioro Perła zwane też Jeziorem Trzciańskim - od nazwy wsi Trzciany. Dawniej była tu żwirownia, a teraz to jezioro z czystą wodą i plażą. Na dnie akwenu znajduje się piasek. Brzegi jeziora są płytkie i stopniowo się obniżają, co sprawia, że w pobliżu plaży mogą pluskać się dzieci. Trzeba jednak zachować czujność. Kąpielisko jest niestrzeżone, ale za to otoczone lasem, co zapewnia spokój. W pobliżu piaszczystej plaży są też boiska do gry w siatkę oraz gastronomia.

Na przeciwległym brzegu jeziora znajduje się Wakepark do trenowania sportów wodnych na desce. Sprzęt można wypożyczyć i trenować pod okiem instruktora.

Dojechać można ze stacji Warszawa Wschodnia do Legionowa pociągiem Kolei Mazowieckich RL lub Szybkiej Kolei Miejskiej S9. Następnie z przystanku PKP Legionowo 01 autobusem L41. Wysiadamy na przystanku Nadwiślańska 02. Stąd do Wake Family Trzciany mamy 2,9 km.

Zalesie Górne

Kąpielisko w Zalesiu Górnym w powiecie piaseczyńskim to 18 stawów, z czego jeden przeznaczony jest do pływania. Z reszty zbiorników korzystają wędkarze. Na miejscu można wypożyczyć sprzęty wodne: kajaki, łódki czy rowery wodne. W pobliżu jest także basen ze zjeżdżalnią - należący do ośrodka wczasowego Wisła na terenie Planety Zalesie - kompleksu, gdzie znajduje się m.in. park linowy, muzeum, zjazd na poduszkach z 10-metrowej górki czy paintball.

Dojedziemy tam Kolejami Mazowieckimi ze stacji Warszawa Wschodnia w kierunku Radomia. Wysiadamy w Zalesiu Górnym i do kąpieliska mamy 1,7 km.

Otwock

Miejska plaża w Otwocku, czyli plaża nad Świdrem, to - jak czytamy na stronie tamtejszego urzędu miasta - wyśmienite miejsce do relaksu, zabawy i odpoczynku dla całych rodzin.

Do dyspozycji odwiedzających są bezpłatnie plac zabaw dla dzieci i boiska do siatkówki. Jest także gastronomia. To miejsce słynie też z dzikich plaż, na których każdy może znaleźć ustronne miejsce. To także miejsce często wybierane przez kajakarzy.

Komunikacją dotrzemy ze stacji pociągiem SKM S1 i KM R7 w kierunku Otwocka. Wysiadamy na stacji Świder i pieszo mamy na plażę około 1,3 kilometra.

Bielawa

Kolejna propozycja to Jeziorka Bielawskie pod Konstancinem Jeziorną. To około 18 kilometrów na południe od Warszawy w miejscowości Bielawa. Większe to Jeziorko Bielawskie Górne, znajduje się nad rzeką Jeziorką. Brzeg jest wysoki na około dwa metry i porośnięty drzewami, ale jest też piaszczysta plaża. Ze zbiornika oprócz plażowiczów, korzystają też osoby, które uprawiają wakeboarding. Na plaży znajdują się też bary, place zabaw dla dzieci, boiska do sportów drużynowych.

Jeziorko Bielawskie Dolne jest nieco mniejsze i ma bagniste i porośnięte brzegi. Tutaj głównie rozrywkę znajdą wędkarze.

Do Bielawy nad jeziorka można dojechać z Warszawy m.in., autobusem linii 703 z przystanku Metro Kabaty 03. Końcowy przystanek autobusu to Klarysew 01. Następnie trzeba przejść na przystanek Klarysew 03 – stąd autobusem L16 jedziemy na przystanek Bielawa-OSP 04. Nad jeziorko pieszo jest stamtąd 850 metrów.

Zielonka

Kąpielisko Glinianki w Zielonce znajduje się 18 kilometrów na północ od Warszawy. Jak czytamy w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w pobliżu akwenu Glinianki znajdują się strefa na plaży do rekreacji i sportu, wydzielone miejsca na grill lub ognisko, miejsce do kąpieli dla dzieci. Nad bezpieczeństwem czuwa ratownik, miejsce jest dostępne również dla osób niepełnosprawnych. Są też toalety. Pływać można jedynie w wyznaczonej strefie.

Zbiorniki to stawy o głębokości około pięciu metrów. Ich dno wypełnia glina – wydobywana w XX wieku na potrzeby produkcji cegieł czy ceramiki. Dlatego latem woda przybiera szmaragdowy kolor. Na brzegu można wypoczywać w cieniu drzew, opalać się na piasku, ale także wędkować. Wokół stawów dla rowerzystów dostępna jest w ścieżka rowerowa.

Dojechać z Warszawy można autobusami z przystanku Dw. Wschodni (Kijowska) 06 w kierunku Metra Młociny. Następnie trzeba wysiąść na przystanku Bieżuńska 01 i podejść na przystanek autobusowy Warszawa Trocka. Stamtąd odjeżdżają autobusy Stalko w kierunku Wołomina. Należy wysiąść na przystanku Kobyłka Szeroka. Stamtąd do kąpieliska jest około 3 kilometry.

