Uderzyli w drzewa. Kierował 17-latek, jechali z nim 16-latka i 18-latek. Wszyscy "pod widocznym wpływem alkoholu"

52-latka na próbie kradzieży kremu do protez zębowych zatrzymał pracownik ochrony sklepu. Miał on też okraść inny sklep tej samej sieci. Gdy policjanci odprowadzali zatrzymanego do radiowozu zauważyli w aucie zdenerwowanego mężczyznę, jak się okazało znajomego 52-latka. Obydwu teraz grozi do pięciu lat więzienia. Jednemu za kradzież, drugiemu za kierowanie autem mimo sądowego zakazu.