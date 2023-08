Zderzenie dwóch aut i ciężarówki, cztery osoby zabrane do szpitala

czytaj dalej

W poniedziałek o godzinie 15 Lotnisko Chopina zostało ewakuowane z powodu zawartości walizki pasażera lecącego do Dubaju. Pirotechnicy zabezpieczyli bagaż i przewieźli go w bezpieczne miejsce. Przed godziną 16 lotnisko wróciło do normalnego funkcjonowania.