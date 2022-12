Pijany kierowca z cofniętym prawem jazdy, pasażer poszukiwany

Policjanci z Kałuszyna, patrolując 25 grudnia miasto, zauważyli samochód marki Volkswagen, którym jechali dwaj mężczyźni. Przypuszczali, że pasażer jest poszukiwany, więc zatrzymali auto do kontroli.

- W stosunku do 44-latka był wydany nakaz doprowadzenia do zakładu karnego - przekazała przekazała Elżbieta Zagórska z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim. Dodała, że mężczyzna nie stawił się do odbycia kary 287 dni pozbawienia wolności za alimenty. Został zatrzymany.