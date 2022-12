"Wtargnął z nożem na prywatną posesję", groził kobiecie. Policjanci znaleźli przy nim narkotyki

Policjanci z Józefowa pod Warszawą zatrzymali 36-latka podejrzanego o wtargnięcie z nożem na prywatną posesję. Jak informują funkcjonariusze, przy zatrzymanym znaleziono narkotyki. Mężczyzna trafił do aresztu.

Jak przekazała Paulina Harabin z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku, dyżurny komisariatu w Józefowie otrzymał zgłoszenie "o mężczyźnie, który wtargnął na posesję zgłaszającej i trzymając nóż w ręku groził jej pozbawieniem życia". - Pod wskazany adres natychmiast pojechali policjanci, jednak mężczyzna uciekł przed przyjazdem mundurowych. Wówczas funkcjonariusze, po rozmowie z przestraszoną całą sytuacją kobietą, natychmiast przystąpili do poszukiwania sprawcy tego zdarzenia. Po upływie zaledwie kliku minut zauważyli idącego ulicą mężczyznę, którego wygląd odpowiadał rysopisowi podanemu przez pokrzywdzoną - opisała Harabin.

Okazało się, że to 36-letni mieszkaniec Otwocka. - Policjanci znaleźli przy nim narkotyki. Wstępne badania zabezpieczonej substancji wskazały, że była to metaamfetamina. Zatrzymany trafił do policyjnej celi - przekazała Harabin.