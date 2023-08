Podejrzany o podpalenia pustostanów, w tym zabytku, zatrzymany podczas próby włamania

W ostatnich tygodniach na terenie Józefowa doszło do kilku podpaleń pustostanów. Policjanci zatrzymali podejrzanego o ich dokonanie 25-latka. Mężczyzna wpadł, gdy wspólnie z kolegą usiłowali włamać się do jednego z domów.

Jak poinformował Patryk Domarecki z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku, policjanci z Józefowa pracowali nad sprawą podpaleń pustostanów, do których dochodziło na terenie miasta w ostatnim czasie. Wpadli na trop mężczyzny, który mógł być za nie odpowiedzialny.

- Dzielnicowi wytypowali miejsca, gdzie mężczyzna był widywany, jednak ten ciągle ukrywał się przed organami ścigania. Ostatecznie podpalacz wpadł w ręce policjantów, podczas gdy wspólnie z kolegą usiłowali dokonać kradzieży z włamaniem, do jednego z lokali na terenie Józefowa - wyjaśnił Domarecki w komunikacie.

Mężczyźni podczas włamania zniszczyli drzwi warte około 4,5 tys. zł., ale nie zdążyli nic ukraść. - Obaj mężczyźni to mieszkańcy Józefowa w wieku 25 i 56 lat. Podpalacz usłyszał dwa zarzuty niszczenia mienia, w tym zarzut niszczenia zabytku oraz zarzut usiłowania dokonania kradzieży z włamaniem. 25-latek nie przyznał się do żadnego z zarzucanych mu czynów. Za niszczenie mienia odpowie w warunkach recydywy. 56-latek usłyszał zarzut usiłowania dokonania kradzieży z włamaniem, również nie przyznał się do winy - wskazał oficer prasowy otwockiej komendy.