Zbudowali je Niemcy, by osłonić się przed rosyjską ofensywą. Pięć schronów w rejestrze zabytków

Pięć schronów z okresu pierwszej wojny światowej trafiło do rejestru zabytków województwa mazowieckiego. Wszystkie obiekty znajdują się na terenie Józefowa pod Otwockiem. Są częścią tak zwanego Przedmościa Warszawskiego. Za ich budowę odpowiadała armia niemiecka, szukająca sposobów na osłonięcie się na wypadek rosyjskiej ofensywy. Podobne budowle wznosiła w pasie od Ryni nad Narwią aż do miejscowości Nadbrzeż nad Wisłą.

Mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków profesor Jakub Lewicki poinformował w piątek o wpisaniu do rejestru zabytków "unikatowych obiektów budownictwa obronnego z czasów I wojny światowej". Prawną ochroną konserwatorską objęto pięć schronów żelbetowych (ich części nadziemne i podziemne), wybudowanych w latach 1915-1918. Schrony były częścią tak zwanego Przedmościa Warszawskiego.

"Wpisane do rejestru zabytków województwa mazowieckiego schrony stanowią elementy fortyfikacji i umocnień Przedmościa Warszawskiego (Brückenkopf Warschau), wzniesionego podczas I wojny światowej przez armię niemiecką, w celu osłonięcia Warszawy od wschodu na wypadek rosyjskiej ofensywy" - przekazał konserwator. Zaznaczył, że należące do Przedmościa Warszawy pozycje obronne typu półstałego (fortyfikacje polowe wzmocnione budowlami z żelbetu) ciągnęły się od Ryni nad Narwią do miejscowości Nadbrzeż nad Wisłą.