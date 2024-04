- Kryminalni obserwowali podejrzaną działkę, czekając, aż pojawią się osoby mogące mieć związek z przestępczą działalnością. Gdy na posesję przyjechali dwaj mężczyźni, policjanci przystąpili do przeszukania magazynu na działce - poinformował sierż. szt. Patryk Domarecki z otwockiej policji.

Narkotyki warte dwa miliony

Policjanci znaleźli linię wyposażaną w nowoczesny sprzęt do produkcji narkotyków. Magazyn był podzielony na pomieszczenia, w których następowały po sobie kolejne etapy produkcyjne, od pomieszczenia na prekursory, czyli substancje chemiczne występujące w pierwszym stadium reakcji lub procesu i dające początek innej substancji, przez mieszalnię z reaktorem aż po suszarnię, w której krystalizował się gotowy produkt.

Do zdarzenia doszło w Józefowie | Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

- Otwoccy śledczy i technicy pracowali na miejscu przez kilkanaście godzin przy wsparciu policjantów z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji. Zabezpieczyli ponad 66 kilogramów mefedronu, znaczne ilości prekursorów oraz urządzenia i przyrządy do produkcji narkotyków. Na podstawie zabezpieczonych na miejscu śladów substancji i odpadów chemicznych policjanci oszacowali, jak długo trwała przestępcza działalność oraz jaka ilość narkotyku mogła zostać wyprodukowana - przekazał sierż. szt. Domarecki.

63-latek usłyszał trzy zarzuty

Starszy z mężczyzn usłyszał prokuratorskie zarzuty usiłowania wprowadzenia do obrotu znacznej ilości środków psychotropowych w postaci mefedronu, wytwarzania znacznej ilości środków psychotropowych oraz posiadania przyrządów służących i przeznaczonych do wytwarzania substancji psychotropowych w postaci mefedronu. Grozi mu do 20 lat więzienia.