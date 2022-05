"20-latek połamał meble, rzucał telewizorem, groził podpaleniem auta". Rodzice po raz kolejny wezwali policję

To była kolejna, w ciągu ostatniego półrocza, interwencja policji w mieszkaniu w Józefowie pod Otwockiem spowodowana agresywnym zachowaniem 20-letniego lokatora. Pod nieobecność rodziców zniszczył meble, sprzęt, drzwi wejściowe. Nie podał policji powodu. Został aresztowany.

Nie podał powodu agresji, został aresztowany

Gdy przybyli na miejsce, 20-latka nie było w domu. Zatrzymali go dopiero następnego dnia, gdy spacerował ulicą. Jak mówi Harabin, nie podał żadnego powodu swojego zachowania, nie tłumaczył się w żaden sposób.

Wielokrotne interwencje od pół roku

Prokurator wystąpił z wnioskiem do sądu o zastosowanie aresztu wobec podejrzanego. Sąd Rejonowy w Otwocku przychylił się do wniosku i aresztował 20-latka na trzy miesiące. Grozi mu kara do 5 lat więzienia.