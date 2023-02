Joe Biden w Warszawie. Ulice w ścisłym centrum opustoszały, w mieście nie ma korków. "Brawa dla kierujących"

W związku z wizytą prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena w Warszawie wiele ulic w centrum miasta zostało wyłączonych z ruchu. Mimo to w mieście prawie nie ma korków. Mieszkańcy stolicy posłuchali apeli ratusza oraz policji i omijają Śródmieście.

W związku z przejazdem Joe Bidena z hotelu Marriott do Pałacu Prezydenckiego na Krakowskim Przedmieściu ruch w ścisłym centrum Warszawy został wstrzymany. - Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni. Ruch w centrum miasta jest znikomy. Widać, że kierowcy omijają Śródmieście. Będzie to mieć ogromny wpływ na bezpieczeństwo przejazdu kolumny prezydenckiej - mówił przed godziną 11 rzecznik komendanta stołecznego policji nadkom. Sylwester Marczak. - Nadal zachęcamy do korzystania z komunikacji miejskiej oraz śledzenia komunikatów na stronach miasta oraz stołecznej policji - dodał rzecznik.