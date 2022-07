Udary, oparzenia, potknięcia... Pływający ambulans na Zalewie Zegrzyńskim ma co robić

- Zasadniczo niczym się nie różnimy od kołowego ambulansu. Mamy takie samo wyposażenie, kompetencje, kwalifikacje - mówi kierownik zespołu karetki wodnej ratownictwa medycznego na Zalewie Zegrzyńskim Paweł Świniarski. Jedyne, co różni wodną karetkę od tej poruszającej się na kołach, to możliwość sprawnego ominięcia gigantycznego korka, który tradycyjnie, zwłaszcza w dni wolne od pracy, tworzy się na drogach dojazdowych do mazowieckiego jeziora.