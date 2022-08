Jest pozwolenie na budowę kolejnego odcinka nowej ekspresówki nad morze

Wykonawca zastąpi dotychczasową dwupasmówkę nową jezdnią z trzema pasami ruchu. Dodatkowo rozbudowane zostaną dwa istniejące węzły drogowe: Modlin i Błonie. Poszerzony zostanie także most na Wiśle w Zakroczymiu, który będzie miał po trzy pasy ruchu w każdym kierunku. "Konstrukcja obiektu zostanie uzupełniona również o chodnik (na nitce obiektu w kierunku Warszawy) i ścieżkę rowerową (na nitce obiektu w kierunku Gdańska). Ponadto wybudowane zostaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z kontraktem inwestycja powinna zostać ukończona do końca 2023 roku. Okazuje się jednak, że termin może nie zostać dotrzymany. "Wykonawca złożył roszczenia, w których oczekuje wydłużenia czasu na ukończenie oraz dodatkowych środków finansowych. Dotyczą one między innymi długotrwałej procedury uzyskiwania decyzji ZRID. Jeśli wykonawca uzasadni, że w czasie realizacji nastąpiły okoliczności, na które nie miał wpływu, a uniemożliwiły prowadzenie robót, to termin ukończenia może zostać przesunięty.