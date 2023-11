Jeden występują tylko na Jamajce, inne wyłącznie na Wyspach Salomona. Były w paczce z Kazachstanu

Osiem spreparowanych motyli, w tym okaz o wartości co najmniej sześciu tysięcy dolarów, znaleźli w przesyłce nadanej w Kazachstanie funkcjonariusze oddziału celnego pocztowego w Warszawie. Miała ona zawierać obrazki o wartości 200 tenge kazachskich, czyli około dwóch złotych.

W paczce odkryto osiem okazów motyli, które należą do rodziny paziowatych i podlegają ochronie CITES. Jeden z motyli to niezwykle rzadki paź jamajski Papilio homerus, który jest krytycznie zagrożonym gatunkiem, występującym wyłącznie na Jamajce. zobacz; Jest endemitem i żyje tylko w dwóch miejscach na tej wyspie. Liczebność populacji systematycznie spada, m.in. ze względu na ogromną presję wywieraną przez kolekcjonerów. Im rzadszy gatunek, tym jego czarnorynkowa wartość rośnie. Jeden okaz pazia jamajskiego może kosztować nawet powyżej sześciu tysięcy dolarów.

Trzy motyle z Wysp Salomona

Wśród przemycanych okazów znalazły się też trzy motyle, które należą do tzw. ptasioskrzydłych z rodzaju Ornithoptera spp. Pazie ptasioskrzydłe swoją zwyczajową nazwę zawdzięczają wyjątkowo dużym skrzydłom, których rozpiętość może dochodzić nawet do 28 centymetrów, a także charakterystycznemu lotowi, który upodabnia je do ptaków. Są również bardzo poszukiwane wśród kolekcjonerów. W przesyłce znaleziono dwa samce i jedną samicę gatunku występującego endemicznie na Wyspach Salomona.