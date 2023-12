"Jechało się jak w jakimś kanionie", setki autobusów utknęły w zaspach. 45 lat od ataku zimy stulecia

- Koniec grudnia 1978 r. w Warszawie był praktycznie bezśnieżny. Idąc na sylwestrowe przyjęcie szedłem przez ulice praktycznie wolne do śniegu. Gdy nad ranem wracałem do domu miałem duże trudności z poruszaniem się. Na skutek opadów śniegu i działania wiatru powstały ogromne zaspy. Mając prawie 190 centymetrów wzrostu grzęzłem w śniegu po pas. W niektórych miejscach pokrywa śnieżna mierzyła nawet ponad dwa metry - wspomina dr hab. Mirosław Grzegorz Miętus, zastępca dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, fizyk i klimatolog.

36 tysięcy kilometów dróg nieprzejezdnych

Zima, która doprowadziła do upadku Gierka

- Zima stulecia była nie tyle przyczyną, co katalizatorem w procesie upadku rządów Edwarda Gierka w PRL. Budowany od 1945 roku system ekonomiczny i polityczny okazał się niewydolny, choć Gierek zapowiadał budowę "Drugiej Polski" - nowoczesnego, silnego gospodarczo państwa. Warto zwrócić uwagę, że nie była to jedyna zima stulecia w historii PRL, bo niezwykle mroźne i śnieżne były zimy lat 1946/47 i 1962/63. Ale w przeciwieństwie do Gierka ani Bierut ani Gomułka nie stracili wówczas władzy - powiedział prof. Zawistowski. 1979 rok czyli rok rozpoczęty zimą stulecia był pierwszym w powojennej historii Polski, w którym produkcja przemysłowa była niższa niż rok wcześniej. To nigdy nie wydarzyło się od 1946 r. - Atak zimy pokazał, że PRL jest państwem niewydolnym i źle zarządzanym. Władze nie były przygotowane do sytuacji. Panuje pogląd, że założyły, że zima będzie łagodna i dlatego nie zadbano o zapasy węgla kamiennego, dużo więcej niż zwykle wysłano go na eksport, zamiast gromadzić przy elektrowniach. Skala paraliżu była porażająca - wyjaśnił. Na front walki z zimą rzucono tysiące żołnierzy i milicjantów, ORMO oraz cywilów. - Chodziło nie tylko o ośnieżenie linii kolejowej ale także o ochronę. Zdarzały się przypadki, gdy zatrzymane opadami śniegu transporty węgla były rozkradane przez okoliczną ludność - przypomniał.