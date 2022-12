"Za każdą godzinę akcji gaśniczej dostawali 20 złotych". Strażacy ochotnicy oskarżeni o liczne podpalenia

Czterej strażacy ochotnicy mieli wzniecać pożary, by otrzymać wynagrodzenie za gaszenie - 20 złotych za godzinę. Straty liczone są w setkach tysięcy złotych. Prokuratura Rejonowa w Wołominie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko młodym mężczyznom z gminy Tłuszcz.

- Sprawa dotyczy zdarzeń, do których dochodziło w okresie od sierpnia 2021 do maja 2022 roku. Na terenie gmin Jasienica i Klembów zaobserwowano wówczas znaczący wzrost wyjazdów do pożarów - przekazała rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa–Praga Katarzyna Skrzeczkowska. - Okazało się, że przyczyną tych pożarów były przede wszystkim celowe podpalenia. Dochodziło do nich zwykle wtedy, kiedy do gaszenia pożaru miały wyjeżdżać konkretne osoby.