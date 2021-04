"Ratujmy najwspanialsze serce Warszawy". Znany varsavianista potrzebuje pomocy

- Jest nestorem varsavianistyki, to jest człowiek, który w swojej głowie przechowuje całe historyczne i współczesne miasto - od ogółu do szczegółu. Przez cztery lata wspólnie prowadziliśmy Varsavianistyczne Mistrzostwa Amatorów "Retroring". Jarek był gwiazdą imprezy, imponował wiedzą, humorem, luzem. W wielu tematach mamy odmienne poglądy, ale połączyła nas miłość do Warszawy, której Jarek dał wyraz chociażby poprzez autorstwo blisko 50 książek o naszym mieście - mówi tvnwarszawa.pl Piotr Otrębski, również varsavianista.

Podejrzewali koronawirusa

"Nasz wspaniały Ojciec, Ojczym, Dziadek, Partner i zasłużony literat, Varsavianista i człowiek kultury - powtórnie zachorował. W zeszłym roku miał wycięty końcowy odcinek jelita grubego, długą chemioterapie, która zakończyła się dopiero co, w październiku. Niestety zdrowie nie potrwało długo. W Niedzielę 11 kwietnia karetka zawiozła go do szpitala, bo się dusił. Podejrzewaliśmy Covid, ale diagnoza przewyższyła nasze możliwości pojmowania. Jarek do końca nie chciał się poddać. Całe życie był wolnym człowiekiem, podróżnikiem, wspaniałym pisarzem, historykiem, przewodnikiem po Warszawie, nauczycielem, wielokrotnie nagradzanym za twórczość literacką. Teraz kończy swoją kolejną książkę" - pisze rodzina w opisie zbiórki.