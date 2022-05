Przyłożył kierowcy nóż do szyi. Ten stracił panowanie nad autem i zjechał do rowu

Policja w Grodzisku Mazowieckim zatrzymała mężczyznę podejrzanego o rozbój z użyciem noża na kierowcy firmy przewozowej. Do sytuacji doszło w trakcie jazdy, co mogło zakończyć się tragicznie, bo kierowca stracił panowanie nad autem i wjechał do rowu. 21-latek trafił już do aresztu.