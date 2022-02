Blokada drogi 719 w Jaktorowie. Protestują przeciwko budowie torów do CPK

Na terenie gminy Jaktorów ma powstać główny węzeł kolejowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. W poniedziałek po południu mieszkańcy zebrali się na parkingu przed urzędem gminy, by zaprotestować przeciwko temu pomysłowi. "Zaplanowana przez CPK inwestycja kolejowa zrujnuje dotychczasowy rozwój gminy, powstałą infrastrukturę i przyczyni się do tragedii kilkuset rodzin, którym tory rozjadą domy. Protest mieszkańców został poparty przez władze gminy" - podano w zapowiedzi akcji.

Wójt Jaktorowa: nie będzie zgody na budowę węzła kolejowego CPK

"W związku z brakiem możliwości wypracowania zgodnego stanowiska, co do przebiegów nowych linii kolejowych wójt gminy Jaktorów Maciej Śliwerski poinformował przedstawicieli spółki CPK, że do 20 lutego br. ze strony jaktorowskiego samorządu przekazana zostanie koncepcja, która pozostawi gminę Jaktorów wolną od nieplanowanych dotychczas linii kolejowych (za wyjątkiem ewentualnego przydłużenia Centralnej Magistrali Kolejowej na północ historycznym szlakiem). Przedstawiciele spółki CPK zadeklarowali, że są otwarci na dialog i wyżej wymienione opracowanie przeanalizują pod kątem możliwości przyjęcia do realizacji" - informuje urząd gminy.