Najpopularniejsze imiona dziewczynek i chłopców w Warszawie

- 5476 maluchów przyszło na świat w Szpitalu św. Zofii przy ul. Żelaznej w Warszawie w minionym roku. To najwyższy wynik w 2023 r. w całej Polsce. To świetna placówka ze znakomitym zespołem. No i ważna dla mnie osobiście, bo urodziły się tu także moje dzieci – powiedział cytowany w komunikacie na ten temat prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski - Od lat realizujemy wiele projektów wpisanych w program Warszawy Rodzinnej. To nasze priorytety, zapewniliśmy ponad 17 tys. darmowych miejsc w żłobkach, powstało 12 nowych szkół i 26 przedszkoli. Tworzymy nowe oddziały ginekologiczno-położnicze m.in. w Szpitalu Południowym i Warszawskim Instytucie Zdrowia Kobiet. Dzięki miejskiemu programowi in vitro urodziło się niemal 2200 dzieci - dodał.