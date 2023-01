Warszawa przekaże pociągi metra, Praga tramwaje i autobusy

- Uznaliśmy, że warto pojechać do Kijowa, porozmawiać o tym, co dalej, porozmawiać o konkretnej pomocy dzisiaj. Nasi przyjaciele z Ukrainy sugerują, że powinniśmy pomagać dalej. Zdecydowaliśmy się przekazać Kijowowi dziesięć pociągów metra , to 60 starszych wagonów, tych wyprodukowanych w czasach radzieckich. Dokładnie takie same jeżdżą w Kijowie i tam brakuje części zamiennych. Moi koledzy też pojechali z konkretnymi ofertami pomocy - mówił Rafał Trzaskowski.

- Co prawda Czechy nie mają tak długiej granicy z Ukrainą jak Polska, niemniej Praga jest na drugim miejscu jeśli chodzi o liczbę uchodźców, którzy przyjechali do naszego miasta, po Warszawie. Staramy się zapewniać pomoc w praktycznym wymiarze. Przekazaliśmy do miasta Charków tramwaje, bo funkcjonują tam składy podobne do tych w Pradze. Do miasta Chmielnicki przekazaliśmy autobusy, do Kijowa i Mikołowa generatory prądu - wyliczał Zdenek Hrib, burmistrz Pragi.