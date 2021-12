Policjant z BOA miał podmienić opakowanie, by "oszczędzić" 5 złotych. Zarzuty i zwolnienie ze służby

Do zdarzenia doszło pod koniec listopada w dużym markecie budowlanym w Jabłonnie. Tuż za kasami pracownicy ochrony zatrzymali jednego z klientów. Na monitoringu zobaczyli wcześniej, że mógł on przełożyć droższe wiertła do opakowania z tańszymi. Gdy na miejscu pojawił się patrol policji, okazało się, że ujęty przez ochronę 48-letni mężczyzna również jest funkcjonariuszem. Aktualnie, w stopniu podinspektora, służy w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym BOA, jest też instruktorem strzeleckim, a do BOA został oddelegowany ze swojego stałego miejsca pracy, czyli Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.