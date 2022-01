Inwestycje rowerowe w Warszawie. "W 2021 roku wybudowano 30 kilometrów dróg"

Siedem z 22

Spośród wskazanych przez ZDM 22 inwestycji do końca roku powstało siedem. Gotowa jest m.in. droga dla rowerów w ciągu Marszałkowskiej od Świętokrzyskiej do ronda Dmowskiego . Powstała po zachodniej stronie Marszałkowskiej, przy placu Defilad. Docelowo ma spiąć trasy rowerowe z północy na południe Warszawy. Przejazd przez Aleje Jerozolimskie ma powstać w ramach budowy naziemnych przejść dla pieszych w tej części miasta. Będzie łączyła się tu z istniejącym kontrapasem na Poznańskiej, skąd dalej, przez Nowogrodzką będzie można wrócić na Marszałkowską. Inwestycja jest częścią projektu z budżetu obywatelskiego "Marszałkowską na rowerze".

ZDM wylicza, że gotowe są odcinki: w ciągu Marymonckiej od Podleśnej do Smoleńskiego oraz około 300-metrowej drogi w ciągu Wólczyńskiej od Reymonta do Andersena. W tym roku zrealizowano również inny projekt budżetu obywatelskiego dotyczący budowy drogi rowerowej w ciągu Stryjeńskich na odcinku Wąwozowa - Przy Bażantarni.

W 2021 roku udało się również przebudować jedną z najstarszych stołecznych dróg rowerowych, która przebiega przez ulicę Wąwozową na odcinku od alei KEN do Rosoła. Blisko kilometrowy odcinek nowej drogi rowerowej powstał również w ciągu Idzikowskiego na Mokotowie na odcinku od Sobieskiego do Piaseczyńskiej. Ta inwestycja to również realizacja pomysłu z budżetu obywatelskiego, który zakładał budowę chodnika oraz drogi rowerowej. Na projekt zagłosowało blisko trzy tysiące mieszkańców.

Nowe drogi rowerowe w ośmiu dzielnicach

Jakub Dybalski wskazał, że w 2021 roku oddano do użytku jeszcze 13 innych "znaczących odcinków", który nie objęła lista. - Większość inwestycji to pomysły z poprzednich edycji budżetu obywatelskiego - zaznaczył.

Na Pradze Południe oddano cztery inwestycje. Dwie są związane ze zmianami w ciągu tzw. obwodnicy Gocławia , gdzie realizowany jest projekt mający na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i uporządkowaniem parkowania. Elementem tych zmian są pasy rowerowe w ciągu ulic Umińskiego oraz Meissnera. Ponadto ZDM chwali się oddaniem do użytku dróg rowerowych w alei Stanów Zjednoczonych na odcinku Grenadierów-Czapelska oraz w ciągu ulic Saskiej i Egipskiej od Lizbońskiej do Afrykańskiej.

Na Woli natomiast w ramach realizacji budżetu obywatelskiego oddano do użytku drogę rowerową wzdłuż Jana Olbrachta na odcinku od Antka Rozpylacza do Bitwy pod Lenino w pobliżu stacji metra Księcia Janusza.

Odcinki w budowie

Inwestycje niezrealizowane

Kilku inwestycji z ubiegłorocznej listy nie udało się nawet zacząć. Jak przekazał nam przedstawiciel miejskich drogowców, ich realizacja została przesunięta na 2022 rok. W większości przypadków nie udało się dokończyć projektowania. Tak było przy wytyczaniu tras rowerowych: po wschodniej stronie ulicy Marszałkowskiej na odcinku od Świętokrzyskiej do Królewskiej, Conrada od Reymonta do Wólczyńskiej, Kasprowicza od Nocznickiego do Przy Agorze, al. Jana Pawła II od Stawki do Słomińskiego. A na prawym brzegu Wisły na św. Wincentego od ronda Żaba do Kołowej oraz na Świderskiej: od mostu Północnego do Porajów.