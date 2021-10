Incydent podczas inauguracji roku akademickiego na UW. "Żaden człowiek nie jest nielegalny"

- Szanowni Państwo, na uniwersytecie nie chodzi tylko to, żeby kształcić pracowników, pracodawców i pracobiorców. Chodzi o to, żeby kształtować wartości humanistyczne i przede wszystkim etycznie uczyć studentów odpowiedzialności za drugiego człowieka - powiedziała kobieta, która stała na końcu auli z banerem z napisem "żaden człowiek nie jest nielegalny".

Rektor: byłoby nieładnie, gdybyście nie pozwolili dokończyć tej uroczystości

Z kolei Grażyna Ignaczak-Bandych incydent skwitowała krótko: - Chcę wierzyć, że to co pani powiedziała, to nie do końca pani to rozumie.