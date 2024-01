Rzucał jajkami w burmistrza, doszło do szarpaniny. 38-latek usłyszał zarzut

38-latek usłyszał zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego - burmistrza Iłży Przemysława Burka oraz znieważenia go słowami powszechnie uznanymi za obelżywe. Trzeci z zarzutów dotyczy zniszczenia mienia w postaci części garderoby oraz oprawek okularów. - Wszystkie te zachowania zostały uznane za występek o charakterze chuligańskim, co oznacza, że górna granica kary będzie podwyższona. Mężczyźnie grozi do czterech i pół roku pozbawienia wolności - przekazała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Radomiu Agnieszka Borkowska.

Rzucał w burmistrza jajkami, doszło do szarpaniny

Mieszkaniec gminy Iłża obrzucił jajkami burmistrza miasta tuż przed czwartkową sesją rady miejskiej. Najpierw mężczyzna, zwracając się do burmistrza po imieniu, zapytał go: "dlaczego pozwoliłeś, by na Jedlance łąka moich dzieci została zatruta przez wysypisko i nawiezienie śmieci". Potem rzucał w niego jajkami, po czym doszło do szarpaniny, gdy mężczyzna chciał opuścić salę.