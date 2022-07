Kierowca Kaczyńskiego dorobił się miliona. Ma kilka domów i działek

Cieślikowski, oprócz umów o pracę, które wiążą go z PiS, i diety radnego, jest także członkiem rad nadzorczych spółek powiązanych z PiS. To m. in. spółka Srebrna, gdzie zarabia 18 tysięcy złotych rocznie. Jako prezes Geranium pobiera około 21 tysięcy złotych. Z oświadczenia majątkowego radnego za 2021 rok wynika, że zarobił łącznie około 205 800 złotych, co daje około 17 tysięcy złotych miesięcznie.