I Ty możesz zostać rachmistrzem. Warszawa potrzebuje ponad 700

Do 9 lutego trwa nabór na rachmistrzów do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Ratusz poinformował, jakie kryteria muszą spełniać kandydaci.

"Rozpoczął się nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. Od 1 lutego br. przyjmowane są zgłoszenia kandydatów chętnych do przeprowadzenia spisu. Nabór potrwa do 9 lutego br." – podał urząd miasta w komunikacie wysłanym do mediów.