Hałas Południowej Obwodnicy Warszawy. Zbadali wilanowski odcinek. "Normy są przekroczone"

To kolejne pomiary akustyczne przeprowadzane w rejonie Południowej Obwodnicy Warszawy. W lipcu te same urządzenia mierzyły poziom hałasu na wawerskim odcinku POW . - Wówczas wykazaliśmy, że normy hałasu są przekroczone - powiedział podczas konferencji prasowej poświęconej wynikom pomiarów Sławomir Potapowicz, wiceprzewodniczący Rady Warszawy (Koalicja Obywatelska). - Dziś prezentujemy efekty naszych badań w Wilanowie. Tu również potwierdzają się głosy mieszkańców, że hałas jest dla nich uciążliwy a normy są przekroczone - dodał.

"Nie możemy czekać kilka lat"

Radny Wilanowa Paweł Czarnecki (Koalicja Obywatelska) omówił pierwsze pomiary. - Odnosząc się do pierwszych dni pomiaru, przy niepełnym obciążeniu drogi w większości czasu, normy hałasu nie są przekroczone. Natomiast mamy przekroczenia w niedzielę około godziny 17, wtorek po 21, poniedziałek po 20 - wyliczał. - Są to jednostkowe przekroczenia, które wskazują, że w momencie uruchomienia pełnej trasy obwodnicy oraz wzmożonemu ruchowi po powrocie z wakacji, a także końcowi wegetacji roślinności, te wartości będą rosły - ocenił.

Dodała też, że GDDKiA zapowiada przeprowadzanie analizy akustycznej w ciągu 12-18 miesięcy od uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie wszystkich zadań. Oznacza to, że cały proces będzie trwał co najmniej kilka lat. - Nie możemy czekać tak długo - powiedziała radna.

Wnioskują o odcinkowy pomiar prędkości

Mieszkańcy wzięli więc sprawę w swoje ręce. Blisko tysiąc osób podpisało petycję złożoną do dyrektora GDDKiA, ministra infrastruktury, marszałka województwa mazowieckiego oraz regionalnego dyrektora ochrony środowiska o zabezpieczenie mieszkańców Wilanowa przed hałasem. Radni Wawra i Wilanowa wspólnie wnioskowali do Rady Warszawy i prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego o przeprowadzenie pomiarów hałasu w rejonie Południowej Obwodnicy Warszawy na terenie Wilanowa i Wawra. - Zostaną one wykonane w ramach przygotowywanej mapy akustycznej Warszawy. Rozpoczęliśmy również własne pomiary hałasu, aby mieć materiał porównawczy do analizy i dalszych działań - zaznaczyła wilanowska radna.