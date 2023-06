Miał iść z 4-letnim synem do sklepu, pojechali autem. We krwi ojca niemal trzy promile, Miłosz nie żyje

Prokuratura podaje pierwsze ustalenia dotyczące tragicznego wypadku pod Ostrołęką. Zginęło dziecko, jego ojciec, który siedział za kierownicą, jest w szpitalu. Miał niemal trzy promile alkoholu we krwi i sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

- Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce nadzoruje śledztwo w sprawie wypadku drogowego zaistniałego wieczorem 8 w miejscowości Gucin, w wyniku którego śmierć na miejscu zdarzenia poniósł czteroletni chłopiec - poinformowała nas we wtorek Elżbieta Łukasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

O tragicznym wypadku pisaliśmy na tvnwarszawa.pl w długi weekend . Teraz śledczy przekazują, co do tej pory udało im się ustalić.

"Usłyszała huk i wybiegła sprawdzić, co się stało"

Jak ustaliła prokuratura, w czwartek wieczorem Andrzej P. wraz ze swoim czteroletnim synem Miłoszem mieli iść do sklepu, który znajdował się w pobliskiej miejscowości. - Od Andrzeja P. czuć było woń alkoholu. Matka dziecka Renata K. zajmowała się w tym czasie córką - przekazała rzeczniczka i zastrzegła, że na tym etapie postępowania śledczy nie dowiedzieli się, kiedy i w jakich okolicznościach mężczyzna wsiadł z dzieckiem do samochodu.

- Świadek Małgorzata D. wieczorem była w domu. W pewnym momencie usłyszała huk i wybiegła sprawdzić, co się stało. Zobaczyła rozbity na drzewie samochód. Powiadomiła męża, który pobiegł do pojazdu. Artur D. zobaczył mężczyznę w samochodzie marki audi. Próbował mu pomoc, ale drzwi były zablokowane. Powiadomili służby ratunkowe. Przybyli na miejsce wypadku strażacy wydostali z samochodu mężczyznę oraz dziecko. Chłopiec znajdował się między nogami kierującego ojca. Nie dawał oznak życia. Andrzej P. został zabrany do szpitala - dodała przedstawicielka prokuratury.