Pożar karetek w Grójcu, strażacy podejrzewają podpalenie

Do zdarzenia doszło kilka minut przed północą, na ulicy Mszczonowskiej w Grójcu. Służby zostały zaalarmowane o pożarze karetki. - Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastępów straży, zastano pożar dwóch samochodów dostawczych - to prywatne karetki pogotowia przeznaczone do transportu sanitarnego osób. Fiat Doblo objęty był pożarem w całości. Drugi pojazd Volkswagen Crafter objęty był pożarem w przedziale medycznym karetki – mówi Krzysztof Kędziera, oficer prasowy straży pożarnej w Grójcu.