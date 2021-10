Żołnierz uratował dziewczynkę z pożaru, sam został poparzony

Do zdarzenia doszło w piątek (15 października) w Grodzisku Mazowieckim. Żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej z mieszkania objętego pożarem wyniósł kilkuletnią dziewczynkę. Sam odniósł obrażenia.

O bohaterskiej postawie swojego żołnierza poinformowały Wojska Obrony Terytorialnej w komunikacie prasowym. Jak przekazano, do zdarzenia doszło w piątek, 15 października. Szeregowy Marcin Piotrowski z okien swojego mieszkania zauważył pożar w lokalu piętro niżej. Wiedział, że wewnątrz znajduje się kilkuletnia córka sąsiadów, która w tym czasie uczestniczyła w lekcjach online. Przez okno wszedł do tego mieszkania.

Szeregowy Piotrowski pozostał w mieszkaniu, by upewnić się, że już nikt tam nie przebywa. "Kiedy szer. Piotrowski sprawdzał mieszkanie doszło do wybuchu, którego fala go przewróciła i poparzyła. Żołnierz, otwierając zamki drzwi wyczołgał się z mieszkania, umożliwiając tym samym szybkie wejście funkcjonariuszom straży pożarnej" - napisano na stronie WOT.