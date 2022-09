Zabił partnerkę, dwa tygodnie mieszkał z ciałem. Pytany o motyw, odpowiedział: coś we mnie pękło

Do sądu trafił akt oskarżenia w sprawie zabójstwa w Grodzisku Mazowieckim. 43-letniemu Pawłowi J. prokuratura zarzuca, że udusił swoją partnerkę Danutę i przez dwa tygodnie mieszkał z jej zwłokami. Służby zawiadomiła sąsiadka.

Parze zdarzało się nadużywać alkoholu. Zazwyczaj pili wódkę albo piwo. I tak też było feralnego dnia na przełomie października i listopada 2021 roku. Podczas wspólnego picia doszło pomiędzy nimi do kłótni, w trakcie której Paweł J. chwycił Danutę N. za szyję i ją udusił. Po zabójstwie nawet nie próbował jej ratować. Jedyne co zrobił, to ułożył jej ciało w łóżku, nakrył kołdrą, a następnie zamknął drzwi od pokoju.