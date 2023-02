Pociągi według nowego rozkładu na drugim torze Warszawskiej Kolei Dojazdowej

Zakończył się jeden z etapów prac przy budowie drugiego toru Warszawskiej Kolei Dojazdowej od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego. W poniedziałek do dyspozycji podróżnych została oddana przebudowana stacja Grodzisk Mazowiecki Radońska

- Codziennie pociągami WKD podróżuje kilkanaście tysięcy mieszkańców podwarszawskich gmin. Do tej pory ruch na trasie Podkowa Leśna – Grodzisk Mazowiecki odbywał się po jednym torze - powiedział na konferencji prasowej, która odbyła się na nowym peronie marszałek Adam Struzik. Dodał, że budowa drugiego toru to "przede wszystkim większa liczba połączeń, a co za tym idzie szybszy dojazd mieszkańców aglomeracji do pracy, domu czy do lekarza".