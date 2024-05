Dym zobaczył mężczyzna

Płomienie wydobywały się z okien

Jeden z uczniów przekazał, że na poddaszu szkoły znajduje się siłownia, ale dzisiaj nie odbywały się tam zajęcia. Zapytany o to, co poczuł na wieść o pożarze, odpowiedział: - To jest tragedia, masakra. Mogło się to wydawać dla niektórych nie takie straszne, ale ciężko się na to patrzy po prostu - powiedział w rozmowie z reporterem TVN24 Pawłem Łukasikiem.