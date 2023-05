Eksplozja i pożar domu. Zawalił się strop

Informację o akcji dotarły również do Artura Węgrzynowicza, reportera tvnwarszawa.pl. - W murowanym budynku o wysokości ośmiu metrów doszło do eksplozji. Na razie nie ma pewności, co wybuchło. Wiadomo, że zawalił się strop - dowiedział się Węgrzynowicz. - Jedna osoba ewakuowała się z budynku przed przyjazdem strażaków. Zastali na miejscu rozwinięty pożar. Na miejscu pracuje sześć zastępów - dodał po godzinie 21.30 nasz reporter.