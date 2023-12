Pociągi jeżdżą nowym torem. Zmiany w rozkładach na ważnym odcinku

Jak informuje rzeczniczka marszałka Adama Struzika, wzrośnie częstotliwość kursowania pociągów do i z Grodziska Mazowieckiego. Początkowo pojadą one w dni powszednie co 15-30 minut w godzinach szczytu oraz co 20-40 minut poza godzinami szczytu. Po zakończeniu prac na innym odcinku linii WKD, na terenie Warszawy, Grodzisk Mazowiecki zyska połączenia co 10-20 minut, zaś Milanówek co 30 minut. Wzrośnie również regularność i niezawodność przewozów na całej linii WKD.