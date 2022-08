Prywatnym autem jechał na sygnałach zarezerwowanych dla służb. Policja: po drodze popełnił kilka wykroczeń

Mężczyzna został zatrzymany kilka ulic dalej. Podczas kontroli uprawnień 22-latka okazało się, że co prawda posiada on zezwolenie do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, ale dotyczy ono zupełnie innego auta. - Sygnały uprzywilejowania w fordzie zostały zatem zamontowane bezprawnie. Kierowca, zapytany o powód takiego zachowania wyjaśniał, że musiał zawieźć pasażera do szpitala w innym mieście. Gdy jednak policjanci zaproponowali wezwanie karetki pogotowia, pasażer odmówił, tłumacząc, że już czuje się dobrze - opisuje Zych.