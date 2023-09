Spłonęło auto dostawcze. "W skrzyni ładunkowej znajdowały się meble"

Do zdarzenia doszło we wtorek w nocy przy ulicy Jeżynowej. Na miejscu był Mateusz Szmelter, reporter tvnwarszawa.pl. - Doszło do pożaru dostawczaka - przekazał. - W okolicy były zaparkowane inne samochody, mieszkańcy ewakuowali je z tamtego miejsca, żeby się nie zajęły. Przyjechały trzy zastępy straży, które ugasiły pożar. Doszczętnie spaliła się część ładunkowa pojazdu, widać stopione elementy konstrukcyjne oraz uszkodzoną kabinę - relacjonował Szmelter.