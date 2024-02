Granat w odholowanym samochodzie

Ukryta gotówka

"Na szczęście okazało się, że jest to ręczny granat ćwiczebny CRG-42 – nie było więc zagrożenia wybuchem. To jednak nie koniec – w środku granatu policyjni saperzy odkryli ukrytą gotówkę – prawie 1000 zł. Skrytka idealna – chyba nikt, poza saperami, nie odważyłby się zajrzeć do środka" – podkreślił ZDM.