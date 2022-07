Przewrócił się kajak, jeden z mężczyzn sam dopłynął do brzegu, ciało drugiego odnaleziono po kilku godzinach

Do tragedii doszło w niedzielę nad Jeziorem Górskim niedaleko Płocka. Kajak z dwoma mężczyznami przewrócił się. Jednemu udało się dopłynąć do brzegu. Służby po kilku godzinach poszukiwań wyłowiły z wody ciało 21-latka.

Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę przed godz. 6 w miejscowości Grabina w powiecie płockim na Jeziorze Górskim, w odległości ok. 100 metrów od brzegu.

Wpadli do jeziora

- W pewnym momencie kajak, którym płynęło dwóch mężczyzn przewrócił się. Mężczyźni wpadli do jeziora. 24-latek dopłynął do brzegu, ciało 21-latka zostało wyłowione z wody ok. godz. 9.40 – zrelacjonowała rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu podinsp. Katarzyna Kucharska.