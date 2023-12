Mierzył do policjantów z wiatrówki, usłyszał zarzuty

czytaj dalej

Omijanie progów zwalniających, przejeżdżanie linii podwójnej ciągłej oraz zaklejanie unijnych gwiazdek na tablicy rejestracyjnej - to wykroczenia, na których został przyłapany przez reporterów poseł PiS, były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. - Jesteśmy członkiem UE, więc stosujmy się do ujednoliconych wzorców unijnych. Sympatie i antypatie pana posła są oderwane od przepisów prawnych - komentuje ekspert do spraw ruchu drogowego Marek Konkolewski.