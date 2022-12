Czterolatek zakopany w lesie pod Garwolinem. Kilka dni przed śmiercią chłopiec miał wpaść do wrzątku

Czteroletni Leon, którego zwłoki znaleziono zakopane w lesie we wsi Górki pod Garwolinem, miał kilka dni przed śmiercią wpaść do wanienki z wrzątkiem, podał lokalny portal Życie Siedleckie. Prokuratura potwierdza, że podejrzani w tej sprawie rodzice dziecka złożyli podobne wyjaśnienia, jednak podkreśla przy tym, że wyników sekcji zwłok, które pomogą określić czas i przyczynę zgonu chłopca, jeszcze nie ma.

"Dziecko wpadło do wrzącej wody"

Portal Życie Siedleckie poinformował o nowych ustaleniach dotyczących śmierci chłopca. "Feralnego wieczoru Karolina W. wlała wrzątek do wanienki, by wykąpać Leonka. Prawdopodobnie odwróciła się na chwilę i w tym czasie dziecko wpadło do wrzącej jeszcze wody" - napisał portal. Z jego relacji wynika, że zamiast wezwać pogotowie, w obawie przed odpowiedzialnością za niedopilnowanie chłopczyka "sami robili mu różne okłady".

Portal podał też, że poparzony Leon kilka dni słaniał się na nogach. "Przestał jeść i wreszcie zasłabł na podłodze. Damian G. chwycił go jeszcze na ręce, lecz Leoś się nie ruszał. Przestraszeni opiekunowie zawinęli go w kocyk i zakopali za domem" - napisał.

"Ustaleń sekcji zwłok jeszcze nie ma"

- Podobnej treści wyjaśnienia, że dziecko wpadło do brodzika, w którym był wrzątek i nie zostało zaprowadzone do lekarza, złożyli podejrzani, ale my jesteśmy od tego, żeby to weryfikować. Ustaleń sekcji zwłok jeszcze nie ma - powiedziała w czwartek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Siedlcach Krystyna Gołąbek.