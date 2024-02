"Sąsiadka zobaczyła, jak szczeniak nagle wypada przez okno". Policja zatrzymała 56-latka

W Górze Kalwarii (Mazowsze) 56-letni mężczyzna wyrzucił z okna w bloku półrocznego psa swojej partnerki - poinformowała fundacja Viva!, zajmująca się ochroną zwierząt. Zwierzę przeżyło, ale odniosło poważne obrażenia. Przebywa w szpitalu. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut. Grozi mu do trzech lat więzienia.

Według informacji przekazanych przez fundację, do zdarzenia doszło w niedzielne popołudnie 11 lutego na jednym z osiedli w Górze Kalwarii. Jak poinformowała Viva!, podczas libacji alkoholowej mężczyzna w wieku około 50 lat wyrzucił z okna psa swojej partnerki. "Naocznym świadkiem zdarzenia była sąsiadka mieszkająca niżej, która zobaczyła, jak szczeniak nagle wypada przez okno. Kobieta od razu zorientowała się, że pies został celowo wyrzucony, ponieważ spadł daleko od budynku. Na miejsce natychmiast wezwała policję" - opisuje w komunikacie fundacja.

Półroczny Leon trafił do szpitala

Jak wyjaśniono dalej, opiekę nad psem przejęli pracownicy fundacji. - Półroczny Leon trafił do szpitala dla zwierząt, gdzie podawany jest mu tlen i najbliższe dni pokażą, czy jego życiu zagraża niebezpieczeństwo. Nie mamy wątpliwości, że mężczyzna chciał zabić zwierzę i podejmiemy wszelkie możliwe działania, aby został on ukarany - przekazała Magda Słowińska z Fundacji Viva!, cytowana w komunikacie.

Zarzut

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie potwierdziła, że doszło do takiego zdarzenia. - Zgłoszenie wpłynęło do nas w niedzielę około godziny 16.30. Na miejscu funkcjonariusze zatrzymali 56-letniego mężczyznę, który usłyszał zarzut z artykułu 35 ustęp 1a Ustawy o ochronie zwierząt. Grozi mu do trzech lat więzienia - poinformowała nas Magdalena Gąsowska z piaseczyńskiej policji.