Służby wznowiły poszukiwania nastolatków, którzy wpadli do Wisły

We wtorek policja poinformowała o wznowieniu poszukiwań dwóch nastolatków, którzy w niedzielę w Górze Kalwarii wpadli do Wisły. Wcześniej poszukiwania zostały przerwane ze względu na złe warunki pogodowe.

- Akcja poszukiwawcza została wznowiona o godzinie dziewiątej. Zaczynamy od ponownego sprawdzenia miejsca, gdzie nastolatkowie wpadli do rzeki. Potem przeszukiwany będzie odcinek do przeprawy promowej w Gassach. Poszukiwania będą prowadzone, o ile pozwolą na to warunki atmosferyczne, do późnych godzin wieczornych - powiedziała w rozmowie z tvnwarszawa.pl Gąsowska.